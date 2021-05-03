SON DAKİKA: MSB duyurdu: Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus'a gitti

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gittiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

ESKİŞEHİR'DEKİ DENETLEMELERİ TAMAMLADI

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerini tamamladı.



ORGENERAL GÜLER İLE TRABLUS'A GİTTİ

Akar, buradaki ziyaretin ardından, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.