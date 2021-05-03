RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: MSB duyurdu: Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus'a gitti

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus'a gitti
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gittiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

ESKİŞEHİR'DEKİ DENETLEMELERİ TAMAMLADI
Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerini tamamladı.

ORGENERAL GÜLER İLE TRABLUS'A GİTTİ
Akar, buradaki ziyaretin ardından, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

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