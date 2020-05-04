Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’deki villasına inceleme! Ekipler "kaçak inşaat" iddiaları sonrası harekete geçti

04.05.2020 16:35

Son dakika haberi... Gazeteci Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına aldığı Bodrum Bitez’deki villada, İmar Barışı’ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.