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Yıldırım yine can aldı: 2 ölü 5 yaralı
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Yıldırım yine can aldı: 2 ölü 5 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 17:55 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 17:55

Şırnak’ta hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde meydana geldi. Hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye, yıldırım düştü. Olayda Lale Erdoğan, Leyla Erdoğan, Selim A., Azize E., Emin B., Selahaddin B. ve Ebubekir B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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