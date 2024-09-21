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Beypazarı Belediye Başkanının koruması, 2 kişiyi tabancayla yaraladı
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Beypazarı Belediye Başkanının koruması, 2 kişiyi tabancayla yaraladı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 19:59 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 20:00

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması Kamil Kasap, restoranda tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile yaraladı. Gözaltına alınan Kasap’a, nöbetçi hakimlik tarafından ev hapsi verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda karşılaştığı Serkan Damak ve beraberindeki Murat Köksal ile tartıştı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Kamil Kasap, kavga sırasında üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Damak ve Murat Köksal'a ateş etti. Murat Kasap karın bölgesi, Serkan Damak ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamil Kasap, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Kasap, ev hapsi verildi. Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde tabancayla yaralanan 2 kişi ve çevredekilerin müdahalesi yer aldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Tartışmanın Serkan Damak ve Murat Köksal'a seçim öncesi verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle çıktığını iddia eden Gökçek, Kamil Kasap hakkında ev hapsi kararı verilmesine de tepki gösterdi.

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