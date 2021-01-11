Yerli ve milli medyayı tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi cevap: İpe sapa gelmez sözleri A Haber'i korkutmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli ve milli şuurla yayın yapan A Haber'i hedef alarak susturma gayretine girişti. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin ardından A Haber'den cevap gecikmedi. A Haber sunucusu Haktan Uysal, Kılıçdaroğlu’nun ipe sapa gelmez sözlerinin A Haber’i korkutmayacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'i hedef alarak yerli ve milli medyayı susturma gayretine girişmişti. A Haber'den Kılıçdaroğlu'na tarihi bir cevap geldi.



Memleket Meselesi programında 15 Temmuz iddianamesinde FETÖ'cülerin A Haber itiraflarına yer verildi. Darbeciler, ''Ben A Haber kanalına gideceğimi bilmiyordum, zaten araç trafik yoğunluğundan dolayı geri dönüp kışlaya geldi. Bizde ağaçlık bölgede beklemeye devam ettik. Hücum yeleği olan, isimlerini bilmediğim 4-5 tane rütbeli nizamiyenin önünde bekliyordu. Bir araba gelip onları aldı ve içlerinden bir tanesi 'A Haber'i basmaya gidiyoruz' dedi ve araca binerek ayrıldılar.'' itiraflarında bulunmuştu.



A Haber Sunucusu Haktan Uysal, eli kanlı darbecilerin tehditlerini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun ipe sapa gelmez sözlerinin A Haber'i korkutmayacağını belirtti.



Uysal, "Terör örgütünden korkan bir yayın grubu değiliz. Elbette CHP liderinin sözleri kendisini bağlar ama bir tehdit ya da korkutma varsa bu anlamda muhattabı biz olamayacağımızı çok daha iyi bilmesi gerekir" dedi.

