Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 16:13 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 16:43

Pendik'te bir börekçi dükkanında çalışan bir işçinin, sipariş götürdüğü kadına taciz mesajı attığı iddiası üzerine başlayan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Kadının kocası tarafından basılan dükkânda yaşanan kavga, diğer çalışanların da karışmasıyla büyüdü. Olayda kadının kocası yaralanırken, işyerinin camları kırıldı. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sipariş Götürdü, Taciz Mesajı Attı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pendik, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir börekçi çalışanı olan İ.D., sipariş götürdüğü sitedeki genç kadına daha sonra taciz içerikli mesajlar gönderdi. Mesajı fark eden kadın, durumu kocası U.B.'ye bildirdi. Öfkelenen U.B., börekçiyi basarak çalışanlarla tartışmaya başladı.

Tartışma Arbedeye Dönüştü

Börekçi dükkânının önünde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bir arbedeye dönüştü. U.B., börekçinin diğer çalışanlarıyla kavgaya tutuştu. Arbede sırasında dükkanın camları kırıldı ve U.B. darp edilerek bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, U.B.'yi hastaneye kaldırdı.

İki Çalışan Gözaltına Alındı

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında taciz mesajı attığı iddia edilen İ.D. ile kavgaya karışan Ö.D.'yi gözaltına aldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine iki çalışan, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.