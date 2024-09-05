İstanbul'un Pendik ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Pendik'te bulunan Tarihi Sarıyer Börekçisi adlı işletmede çalışan kurye, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bunu duyan koca ise börekçiyi bastı. Öfkeli koca, çalışanlar tarafından darbedilip bıçaklandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından börekçinin mühürlendiği açıklanırken, kocayı darp edenler gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeler sonrası börekçideki kavga anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüde börekçinin elindeki bıçakla darp ettiği adamı ''seni deşerim'' diye tehdit ettiği anlar yer aldı.