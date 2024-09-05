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Börekçideki taciz ve darp skandalından yeni görüntü: ''Onu deşerim'' (VİDEO)
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Börekçideki taciz ve darp skandalından yeni görüntü: ''Onu deşerim'' (VİDEO)

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 16:45 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 16:50

İstanbul'un Pendik ilçesinde dehşete düşüren  bir olay meydana geldi. Pendik'te bulunan Tarihi Sarıyer Börekçisi adlı işletmede çalışan kurye, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bunu duyan koca ise börekçiyi bastı. Öfkeli koca, çalışanlar tarafından darbedilip bıçaklandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından börekçinin mühürlendiği açıklanırken, kocayı darp edenler gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeler sonrası börekçideki kavga anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüde börekçinin elindeki bıçakla darp ettiği adamı ''seni deşerim'' diye tehdit ettiği anlar yer aldı.

Yer: Pendik Sarıyer Börekçisi! Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçakladılar!
Yer: Pendik Sarıyer Börekçisi! Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçakladılar!

SIRADAKİ VİDEO
Yer: Pendik Sarıyer Börekçisi! Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçakladılar!
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