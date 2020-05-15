Yer: Adana... Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödedi, ''kapkaça uğradım'' dedi

15.05.2020 10:58

Adana'da oturan Zahide G'ye, yurtdışındaki oğlu bin 400 lira gönderdi. Yaşlı kadın da gelini Kerime G'ye parayı çekmesini söyledi. Genç kadın, dün çocuğuyla PTT'ye gitti. Parayı çekti. Ancak parayı internet üzerinden borcu olduğu birine gönderdi. Olaydan bir saat sonra da polisi arayıp, kapkaça uğradığını söyledi. Ancak ekipler kadından şüphelendi. Polis, sorguyu bir süre daha sürdürünce genç kadın, doğruyu söyledi.