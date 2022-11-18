Haberler Haber Videoları Yavuz Ağıralioğlu'ndan Engin Altay ve Engin Özkoç'a salvo: Sınırları zorlayanlar var!

Yavuz Ağıralioğlu'ndan Engin Altay ve Engin Özkoç'a salvo: Sınırları zorlayanlar var!

Yavuz Ağıralioğlu'ndan Engin Altay ve Engin Özkoç'a salvo: Sınırları zorlayanlar var!
18.11.2022 12:26

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Bu kez 'erkek dansöz'...

CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası devam ediyor... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç, Ağıralioğlu'na sert sözlerle yüklenerek "Kraldan çok kralcı" yanıtını vermişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası Yavuz Ağıralioğlu'ndan bir açıklama daha geldi. İYİ Partili CHP'ye göndermede bulunarak muhalefetin 20 yıldır iktidarı yenemediğine dikkat çekti. CHP'ye salvolarını sürdüren Ağıralioğlu, "20 yıl sonra İstanbul ve Ankara kazanıldı. Meral Akşener'in projesidir. Hakkaniyet gözardı edildiği zaman bunu vurgulamak lazım." dedi. İsim vermeden Altay ve Özkoç'u hedef alan Ağıralioğlu'na sınırları zorluyorlar göndermesi yaptı.

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CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası devam ediyor... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç, Ağıralioğlu'na sert sözlerle yüklenerek "Kraldan çok kralcı" yanıtını vermişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası Yavuz Ağıralioğlu'ndan bir açıklama daha geldi. İYİ Partili CHP'ye göndermede bulunarak muhalefetin 20 yıldır iktidarı yenemediğine dikkat çekti. CHP'ye salvolarını sürdüren Ağıralioğlu, "20 yıl sonra İstanbul ve Ankara kazanıldı. Meral Akşener'in projesidir. Hakkaniyet gözardı edildiği zaman bunu vurgulamak lazım." dedi. İsim vermeden Altay ve Özkoç'u hedef alan Ağıralioğlu'na sınırları zorluyorlar göndermesi yaptı.
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