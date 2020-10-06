Yasin Börü'nün yaralı kurtulan arkadaşı Yusuf Er o anları anlattı: Şehitlerimizin cenazesini de yakmışlardı

Kobani bahanesiyle HDP'li Selahattin Demirtaş ve yöneticilerin sokak çağrıları ile 6 yıl önce başlatılan 6-8 Ekim olayları sırasında kurban eti dağıttıkları sırada satırlarla, silahlarla ve sığındıkları evde balkondan aşağı atılan, daha sonra naaşları ateşe verilen Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarına yönelik saldırıdan yaralı olarak kurtulan genç A Haber'e konuştu. Yusuf Er o anlarda neler olduğunu anlattı ve acımasız saldırının saniye saniye haritasını çıkardı. Er, "Beni de aşağı atacaklardı yaralı kurtulduk aşağı kaçarken daha sonra gördüm şehitlerimizin cenazesini de yakmışlardı." dedi.

PKK ve HDP'nin teşviki ile sokakları savaş alanına çeviren terör odaklarının "Kobani" bahanesiyle başlattığı 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan saldırıda yaralı olarak kurtulan genç Yusuf Er A Haber'e konuştu.





Saldırıya ilişkin anları anlatan Er, Türkiye'yi kahreden olaya dair çarpıcı dakikaları adeta yeniden canlandırdı.





"KURBAN ETİ DAĞITIRKEN BİR SOKAĞIN BAŞINDA YOLUMUZ KESİLDİ"

"Biz 6 yıl önce bugün kurban eti dağıtımındaydık. Bitmesine 3 ev kalmıştı. Tabi olaylar vardı. Birçok sokakta çeteler vardı. Bizi çevirdiler sokak başında kimsiniz ne işiniz var diye. Biz de tabi dedik kurban dağıtımındaydık. Mağdur halka, fakir insanlara, Suriye'den gelenlere vs. et dağıtıyoruz. diye.





"BUNLAR IŞİD'ÇİDİR! ÖLDÜRÜN" DİYE BAĞIRDI

İçlerinden biri bunlar IŞİD'çidir. Öldürün bunları diye seslendi. Sonra olayın vehametini anladık. Kaçmaya başladık. Tabi kaçarken arkamızdan taş sopa silah sıktılar. Bir binaya sığındık. Buraya girdiğimizi gören bir kadın IŞİD'çiler bu binaya girdi diye bağırdı. Biz yukarıya çıkıp bir eve sığındık. O evin hanımın kocası geldi.





SATIRLARLA SALDIRIP 4. KATTAN AŞAĞI ATTILAR, YETMEDİ NAAŞLARINI YAKTILAR

Durumu anlattık adama kan ter içindeydi. Ama o sırada orada olduğumuzu öğrendiler ve saldırmaya başladılar. İşte orada arkadaşlarımız bıçakla, silahla sopayla, satırla saldırdılar. Sonra tabi aşağıya attılar her şeyi yaptılar. Beni de aşağı atacaklardı yaralı kurtulduk aşağı kaçarken daha sonra gördüm şehitlerimizin cenazesini de yakmışlardı. Kaçmaya başladım birkaç el ateş ettiler. Kan kaybından dolayı bir süre sonra düştüm."



ADALET PEŞLERİNDE

Yargı Kobani olaylarının peşini bırakmıyor. En son geçtiğimiz günlerde çok sayıda HDP'li ismin de aralarında olduğu bir grup son dakika kararıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alındı.



