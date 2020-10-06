Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün Türkiye'de bir iç savaş provası yaptığı ancak başaramadığı 6-8 Ekim Kobani olayları 6 yılını geride bırakırken PKK-FETÖ önce Kobani de denedi, başaramayınca bu kez sözde 'özerklik' bahanesiyle Güneydoğu'da 12 ayrı yerde hendekler açarak, bölge halkını ve güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeye çalıştı. Her iki provokasyonla emellerine ulaşamayan PKK-FETÖ, gerek Kobani olayları gerekse hendek terörüyle geride acı, yıkım ve gözyaşı bıraktı.