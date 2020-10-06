Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan ortak basın toplantısı

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, "Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz." açıklamasında bulunurken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışışleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bir kez daha Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan'ı ziyaret ediyorum.

Her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.

Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır.

Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.

Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.









Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." dedi.



ÇAVUŞOĞLUNDAN KRİTİK ZİYARETLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.





Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Ziyaret, Karabağ'da harekatın başlamasının ardından yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.