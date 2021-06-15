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'Yaşım 12 tecavüz ediliyorum' Cinsel istismardan kurtulmak için taşa yazı yazdı! 55 yaşındaki tecavüzcü komşu yakalandı

'Yaşım 12 tecavüz ediliyorum' Cinsel istismardan kurtulmak için taşa yazı yazdı! 55 yaşındaki tecavüzcü komşu yakalandı
15.06.2021 15:31
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Antalya'da taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.


Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis hareket geçti.

"YAŞIM 12 TECAVÜZ EDİLDİM HALA TECAVÜZ EDİLİYORUM"
'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi.

Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

H.E.'nin bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı.

ANTALYA EMNİYETİNE GÖNDERİLDİ
Antalya'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, Adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan A.K.'nin, ifadesinde, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmesiyle dün akşam Adana'da gözaltına alınan H.E. (55), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

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