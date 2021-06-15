OSB'lerde yerinde aşı uygulaması! Bakan Koca açıkladı! Yerinde aşı uygulaması başlıyor

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." açıklamasında bulundu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren aşı randevusu alabileceğini duyurmuştu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" ifadelerine yer vermişti.







5 BİN 626 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 905 bin 997 kişi aşı yaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesinde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.

Günlük 8 bin aşılama kapasitesine sahip Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde tüm randevular alındı. Talebin daha da artması durumunda kapasitenin arttırılabileceği öğrenildi.