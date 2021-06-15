Akşener'in ekibinden soğan tiyatrosu! 'Para etmiyor' diye dökülen soğanlar Akşener ayrılınca geri toplandı

İYİ Parti'nin bir tiyatrosu daha ifşa oldu. Genel Başkan Meral Akşener’in Adana’da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yeni bir “tiyatro” sergilendi. Bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener’in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplandı. Geçtiğimüz günlerde de esnaftan olumsuz yanıt alamayınca Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarında görevli biri esnaf gibi çıkartılmıştı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarlada çiftçileri ziyaret etti. Bölgede çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi, bir çuval soğanı para etmediği gerekçesiyle Meral Akşener'in önüne döktü.
İsmi öğrenilemeyen kişi soğanları döktükten sonra, Meral Akşener'e "para yapmıyor" diye bağırıp isyan etti.
Akşener daha sonra bölgeden ayrıldıktan sonra çiftçi para etmediği gerekçesiyle döktüğü soğanları geri yerden topladı.