Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı: Yurtta Sulh Konseyi'ne verilen ceza az

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili tebliğnamesini hazırladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, konsey üyelerine verilen cezaların onanmasını isterken, sanıklara eksik ceza verildiğine işaret etti. Yönetici konumundaki sanıkların Türkiye genelindeki tüm eylemlerin sorumlusu olarak cezalandırılması gerektiğini belirten Başsavcılık, sanıklara ayrıca darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da ceza verilmesi gerektiğini kaydetti.