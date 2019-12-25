Haberler Video Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı! Türkiye bu ihaneti unutmadı

Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı! Türkiye bu ihaneti unutmadı

25.12.2019 14:36

FETÖ'nün polis ve yargı ayağıyla harekete geçerek o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti, yargısal darbe teşebbüsüyle devirmeye çalışmasının üzerinden 6 yıl geçti. Fetullahçı terör örgütü 17 Aralık darbe girişiminden bir süre sonra harekete geçmiş 25 Aralık 2013'te yine yargı üzerinden Türkiye'yi ablukaya almaya çalışmıştı. Peki bundan 6 yıl önce 25 Aralık yargı darbesi yargı girişiminde neler yaşandı? İşte o süreç...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları