Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı! Türkiye bu ihaneti unutmadı 25.12.2019 14:36

FETÖ'nün polis ve yargı ayağıyla harekete geçerek o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti, yargısal darbe teşebbüsüyle devirmeye çalışmasının üzerinden 6 yıl geçti. Fetullahçı terör örgütü 17 Aralık darbe girişiminden bir süre sonra harekete geçmiş 25 Aralık 2013'te yine yargı üzerinden Türkiye'yi ablukaya almaya çalışmıştı. Peki bundan 6 yıl önce 25 Aralık yargı darbesi yargı girişiminde neler yaşandı? İşte o süreç...