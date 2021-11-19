Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince İran plakalı tır'da yapılan aramada 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince Aşkale uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tır’da yapılan aramada yakıt deposu içerisinde bölünmüş kısma zulalanmış 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Tır sürücüsü İran uyruklu şahıs gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.