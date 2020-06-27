Vücudunun büyük bir bölümü yanan Gökhan Baran'ın hayatı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla değişti

27.06.2020 17:35

Henüz 11 yaşındayken arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılıp, vücudunun büyük bir bölümü yanan Gökhan Baran (27), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisiyle ilgili talimatıyla hayatı değişti. Vücudunun yüzde 70’i yanan Baran’ın, yaralarının birçoğu geçirdiği 50 ameliyat sayesinde düzeldi. Erdoğan’a teşekkür borcunun olduğunu söyleyen Gökhan Baran, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı külliyede ziyaret ederek teşekkür edip, şükranlarımı sunmak" dedi.