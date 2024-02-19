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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024, 16:32 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024, 16:33

VİDEO: Gözaltına alınan Av. Feyza Altun sağlık kontrolünden geçirildi!

Daha önce "Trans çocuklar vardır" paylaşımı ile büyük tepki toplayan CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun, yeni bir rezilliğe daha imza attı. CHP'li Altun, sosyal medya hesabından İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e alçak bir hakarette bulunarak, "Şeriate sokayım" paylaşımında bulundu. Söz konusu alçak paylaşıma büyük tepki yağarken Altun hakkında, re'sen soruşturma başlatıldı ardından gözaltı kararı verildi. İslam'a ve Kur'an'a hakaret eden Altun, "Anayasa'yı savunduğu için soruşturma açılan ilk insan olabilirim" şeklinde akla ziyan bir açıklama yaptı.

Toplumun hiçbir kesimine saygı duymayan ve iğrenç sözlerle aşağılama girişiminde bulunan CHP ziyneti her geçen gün ayrı bir olayla karşımıza çıkmaya devam ediyor.


Feyza Altun gözaltına alındı.

Son örneği ise CHP'li Avukat Feyza Altun'dan geldi. Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulundu.




"ŞERİATE SOKAYIM"
Altun, X platformunda bir sosyal medya kullancısına "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi. İslam dinine ve Kur'an-ı Kerim'e açık açık hakaret etti.


BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ! GÖZALTI KARARI

Gelişme üzerine Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Feyza Altun gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK'nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Takip eden süreçte gözaltı kararı verildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Feyza Altun gözaltına alındı.

AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun'un soruşturma sonrası fondaş Odatv'ye konuştu. İslam'a ve Kur'an'a hakaret eden Altun, "Anayasa'yı savunduğu için soruşturma açılan ilk insan olabilirim" şeklinde akla ziyan bir açıklama yaptı.


Feyza Altun gözaltına alındı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Öte yandan CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar #FeyzaAltunTutuklansın etiketini sosyal medyada gündeme soktu.

İşte o tepkilerden bazıları:




"Sizin gibi medyada tanınan bir avukatın ülkenin çoğunun sahip olduğu bir inanç hakkında 14 yaşındaki ergenler gibi konuşması ne kadar utanç verici. Bunun ideoloji ile alakası yok, saygısız terbiyesiz ve biraz da psikolojik sıkıntılarınız var belli ki."




"Seviyesi bu kadının, ne bekliyorsunuz da ayıp falan yazıyorsunuz?"




"Abla seni severdim ama bu tweet ne yaa? Şeriat demek Allah'ın hükümleri kuralları demek. Dine Allah'a ya da herhangi bir şeye inanmıyorsun diyelim yinede başkasının inandığı kutsal değerlere bu şekilde hakaret ediyor olman aslında seninde diğerlerinden farkın olmadığını gösterdi bana."




"Feyza etkileşim için yapmayacağın şey yok demi? İnsanda azıcık onur olur onur!"




"Profilinizde insan yazıyor, derhal silmenizi talep ediyorum. Kendimizi diğer mahkukat ile karıştırmayalım.."




"Sorsan bilgili birisi edepsiz hayasız"




TEPKİLER SONRASI REZİL PAYLAŞIMLARINI SÜRDÜ
CHP'li sapkın avukat Feyza Altun gelen tepkiler üzerine iğrenç paylaşımlarına yenilerini ekleyerek hakaretlerini sürdürdü.




Atatürk maskesi altına sığınmaya çalışan Altun, "A.... evlatları, şeriat gelse yarınızın s....yarınızın elini keserler yallah Arabistan'a", "Suç duyurunuza da sokayım" gibi ifadeler kullandı.

BOMBA İDDİA: VERGİ KAÇIRIYOR
Altun'un skandal paylaşımlarının ardından Gazetesi Gaffar Yakınca, CHP'li isimle ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Feyza Altun ve eşi İlker Sungurlar

Altun ve eşi hakkında mali suç ve vergi kaçırma iddiaları olduğunu belirten Yakınca, "Şimdi sağa sola küfür etmesinin sebebi kanuni soruşturma kokusunu almış olması olabilir. Nasıl olsa Atatürk gölgesinin her tür suçu gizleyebilen bir koyuluğu var!" dedi.


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HER TÜRLÜ SAPKINLIK VAR
Bu bağlamda tepkilerin odağı olan CHP'li Avukat Feyza Altun'un LGBT sapkınlığını bir kez daha hatırlayalım.

Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, çocukların dünyasına girmek için her türlü yolu denerken CHP yandaşı avukat Feyza Altun'un, "Trans çocuklar vardır" paylaşımı toplumun her kesiminden tepki toplamıştı.

CHPli Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbabadan Malatyalı seçmene tuhaf sözler: Sokmaya geldim

CHP'DE 'SOKMAK' FURYASI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatyalı seçmenlere tuhaf sözler sarf etmişti. "Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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