DİLİNİ ÇIKARIP GARİP HAREKETLERDE BULUNMUŞTU Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

CHPde kafalar karışık |Özgür Özelin imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı

CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba 'nın Malatyada yaptığı konuşma sosyal medyada alay konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Chp Genel Başkanı Özgür Özel , İzmir mitinginde zor anlar yaşadı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırmıştı.





"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU

Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etmişti.

CHP'Lİ AĞBABA'DAN SEÇMENE TUHAF SÖZLER

Özgür Özel'in tuhaf hareketleri ve yapay zeka sözleri sonrası bu sefer de CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba sosyal medyada alay konusu oldu.