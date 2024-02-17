CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın Malatyada yaptığı konuşma sosyal medyada alay konusu oldu.
Geçtiğimiz günlerde Chp Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde zor anlar yaşadı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırmıştı.
DİLİNİ ÇIKARIP GARİP HAREKETLERDE BULUNMUŞTU
Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU
Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etmişti.
CHP'Lİ AĞBABA'DAN SEÇMENE TUHAF SÖZLER
Özgür Özel'in tuhaf hareketleri ve yapay zeka sözleri sonrası bu sefer de CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba sosyal medyada alay konusu oldu.
"SOKMAYA GELDİM"
"Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim" sözlerini sarf eden Veli Ağbaba'nın ne demek istediğini hiç kimse anlayamadı.