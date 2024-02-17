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CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'dan Malatyalı seçmene tuhaf sözler: Sokmaya geldim

Geçtiğimiz günlerde tuhaf hareketleri ve yapay zeka açıklaması ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada alay konusu olmuştu. Bu sefer de CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın tuhaf sözleri alay konusu oldu. "Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim” sözlerini sarf eden Veli Ağbaba’nın ne demek istediğini hiç kimse anlayamadı.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 01:34 Güncelleme 18 Şubat 2024, 01:43
CHP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’dan Malatyalı seçmene tuhaf sözler: Sokmaya geldim

CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın Malatyada yaptığı konuşma sosyal medyada alay konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Chp Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde zor anlar yaşadı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırmıştı.

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DİLİNİ ÇIKARIP GARİP HAREKETLERDE BULUNMUŞTU
Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

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"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU
Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etmişti.

CHP'Lİ AĞBABA'DAN SEÇMENE TUHAF SÖZLER
Özgür Özel'in tuhaf hareketleri ve yapay zeka sözleri sonrası bu sefer de CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba sosyal medyada alay konusu oldu.



"SOKMAYA GELDİM"
"Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim" sözlerini sarf eden Veli Ağbaba'nın ne demek istediğini hiç kimse anlayamadı.

▶️ CHP'li Veli Ağbaba'dan seçmene tuhaf sözler: "Sokmaya geldim"



SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
CHP'li aday Veli Ağbaba'nın tuhaf sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:



"Yapay zeka, yapaylığından utanır mı..."



"Ne diyon Veli Ağbaba? Malatyalılar aman dikkat adam niyeti bozmuş."



"Malatyalılar... Veli Ağbaba ne diyor?"



"Zaten kağıttan ezbere okuyor onuda okuyamadığı için el gövde birbirine kattı. Hadi icraat yok anladıkta bari kağıtı düzgün ezberleyin."



"Elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Vücudumu sokmaya geldim. "CHP'li veli Ağbaba " Yok dayı biz almayalım siz birbirinize sokun."



"Malatyaaaaa, Aman dikkat Malatya..! CHP'li Veli Ağbaba'nın niyeti bozuk! Bakın ne yapmaya gelmiş."

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