Çocukları LGBTİ'ye alet eden CHP yandaşı avukat Feyza Altun'a sert tepki: İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun





Başka bir sosyal medya kullancısı ise, "Trans erkek ve ya Trans kadına bir şey diyemem ama trans çocuk? ÇOCUK? LGBT'nin asla cinsellik aşamasıyla ilgilenmedim beni de ilgilendiren bir durumu söz konusu değil ama bırakın da kendi kendini anladıktan sonra kendisini olgun bir birey ve doğru düşünce yapısındayken keşfetsin" diyerek sapkınlığına çocuklar alet eden Altun'a tepk gösterdi.

DAHA ÖNCE DE CHP'Lİ BELEDİYELER LGBT'YE DESTEK VERMİŞTİ

CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi bünyelerinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kurulmuş, iki Meclis, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olacabilecekleri algısı oluşturmaya çalışmıştı.

