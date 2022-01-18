Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.01.2022 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 10:52
    ABONE OL

    Çocukları LGBTİ'ye alet eden CHP yandaşı avukat Feyza Altun'a sert tepki: İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun

    Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ çocukların dünyasına girmek için her türlü yolu denerken CHP yandaşı avukat Feyza Altun'un, "Trans çocuklar vardır" paylaşımı toplumun her kesiminden tepki aldı. Altun'a tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP yandaşı avukat Altun’a LGBTİ tepkisi!

    Sapkın LGBTİ'lilere verdiği desteğin haricinde son aylarda taciz ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelen CHP'lilerin yeni hedefi masum çocuklar.

    CHP YANDAŞI FEYZA ALTUN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM


    Son olarak CHP'li yandaşı avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trans çocuklar vardır" diyerek büyük bir skandal imza attı.

    AK PARTİ'DEN TEPKİ: ÇOCUK ÇOCUKTUR
    Skandal açıklama sonrası, sosyal medyadan sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş olaya tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" ifadelerini kullandı.



        ÇOCUKLAR LGBT PROPAGANDASINA MALZEME YA-PI-LA-MAZ!
        Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise, "Trans çocuk yoktur! Çocukları, geleceğin LGBT bireyleri olarak görmeyi hedefleyen lobi vardır!
        Çocuklar LGBT propagandasına malzeme ya-pı-la-maz!"         diyerek sapkınlığı normalleştiren ve çocukları hedef alan CHP yandaşı avukata tepki gösterdi.

        HESABINI GİZLEDİ
        Gelen tepkiler sonrası paniğe kapılan CHP yandaşı Altun, çareyi sosyal medya hesabını gizlemekte buldu.

        AK PARTİLİLERDEN NEFRET EDİYORUM
        Altun daha önce de AK Partililerden nefret ettiğini belirten bir tweet atarak nefret kusmuş, gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmişti.



            YANDAŞLARI BİLE ÇILGINA DÖNDÜ
            Öte yandan LGBT'ye destek verdiğini söyleyen sosyal medya kullancıları bile olaya sessiz kalmadı.

            BU İŞLERE BULAŞTIRMAYIN ADI ÜZERİNDE ÇOCUK ÇOCUK
            Bir kullanıcı yaptığı #transçocukyoktur etiketine yaptığı yorumda, "Lgbt saygımız var diyoruz ok, ama çocukları bu işlere bulaştırmayım adı üzerinde ÇOCUK ÇOCUK.!!! Bunu idrak etmek bu kadar zor mu?" dedi.



            Başka bir sosyal medya kullancısı ise, "Trans erkek ve ya Trans kadına bir şey diyemem ama trans çocuk? ÇOCUK? LGBT'nin asla cinsellik aşamasıyla ilgilenmedim beni de ilgilendiren bir durumu söz konusu değil ama bırakın da kendi kendini anladıktan sonra kendisini olgun bir birey ve doğru düşünce yapısındayken keşfetsin" diyerek sapkınlığına çocuklar alet eden Altun'a tepk gösterdi.

            DAHA ÖNCE DE CHP'Lİ BELEDİYELER LGBT'YE DESTEK VERMİŞTİ
            CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi bünyelerinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kurulmuş, iki Meclis, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olacabilecekleri algısı oluşturmaya çalışmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
            Haberler Güncel Çocukları LGBTİ'ye alet eden CHP yandaşı avukat Feyza Altun'a sert tepki: İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun
                SON DAKİKA