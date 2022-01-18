Çocukları LGBTİ'ye alet eden CHP yandaşı avukat Feyza Altun'a sert tepki: İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun

Sapkın LGBTİ'lilere verdiği desteğin haricinde son aylarda taciz ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelen CHP'lilerin yeni hedefi masum çocuklar.
CHP YANDAŞI FEYZA ALTUN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
Son olarak CHP'li yandaşı avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trans çocuklar vardır" diyerek büyük bir skandal imza attı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: ÇOCUK ÇOCUKTUR
Skandal açıklama sonrası, sosyal medyadan sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş olaya tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" ifadelerini kullandı.