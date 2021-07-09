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Başkan Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz

Başkan Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz
09.07.2021 15:18 - Son Güncelleme: 09.07.2021 15:19
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geldi. Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Diyarbakır anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını aştılar. Bu cesur anneler 688 gündür mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü gösterdiler. Diyarbakır anneleri, terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre etti." dedi. Başkan Erdoğan, "Dicle'nin kuzularının çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.


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