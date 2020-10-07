Vahşice katledilmişlerdi! Milyoner çift davasında karar

Nevşehir'de 2018 yılında araçlarında yakılarak öldürülen Şahin Akkoç ve Ayfer Akkoç'un davasında sanık baba-oğul ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 44’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, 11 Eylül 2018'de yanmış araçta Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un cesetlerinin bulunmasına ilişkin Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen karar duruşmasında tutuklu sanık baba ve oğula ikişer yıl ağırlaştırılmış müebbet ve 44'er yıl hapis cezası verildi.

Sanık İsmail Avvuran, ilk duruşmadaki ifadesinde; tanımadığı iki kişinin kendisinin müstehcen görüntülerini kaydederek tehdit ettiğini ve olaydan bir gün önce maktul Mustafa Şahin Akkoç'un bağ evine tuvalet penceresinden girdiklerini, yemek yiyip, uyuşturucu kullandıklarını iddia etmişti. Para almak için bekledikleri Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un ertesi gün geldiğinde çifti kelepçelediklerini anlatmıştı. Eve birlikte girdiği şüphelilerden birinin maktul Akkoç'tan 1 milyon lira istediğini öne sürmüş, Akkoç'un para olmadığını söylemesi üzerine diğer iki şüphelinin, Akkoç çiftini araçla evden götürdüğünü anlatmıştı.

"BAŞROL OYNUYOR GİBİ HİSSETTİM"

Bağ evini yakmak için ikamette kaldığını söyleyen ancak yakmadığını belirten İsmail Avvuran, arazide karşılaştığı çobandan iki kişinin araç içinde yakılarak öldürüldüğünü duyunca korkup Antalya'ya kaçtığını, olayın oluş şekliyle ilgili bilgisi olmadığını savunmuştu. Mahkemenin birlikte hareket ettiklerini iddia ettiği iki şüphelinin eşkâl ve kimliklerine ilişkin sorusuna ise Avvuran; şüphelilerin maskeli olduklarını belirterek kendisine verdikleri uyuşturucunun etkisiyle "Kendimi bir filmde başrol oynuyor gibi hissettim." demişti.

Diğer sanık Resul Avvuran ise olaydan haberi olmadığını ancak babası Antalya'da olduğu sırada yaptığı telefon görüşmesinde, polisin şüpheli olarak arandığını şifreli olarak söylediğini anlatmıştı.

Mahkeme sanık baba oğula ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.