Sosyal medyayı sallayan video! "Türkiye S-400'lerin fişini takamaz" diyenler burada mı?

S-400'lerin 12 Temmuz'da sevkiyata başlamasıyla ekranlara geçen ve S-400'ler hakkında muhalif açıklamalar yapan Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi isimlerin o dönemde yapmış olduğu açıklamalar, S-400'lerin atış testi için Sinop'a hareket etmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren videoya vatandaşlar "Hani S-400'leri çalıştıramayacaktık?" yorumunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak.

SİSTEMİN PERFORMANSI GÖZLENECEK

İcra edilecek test faaliyetleri ile S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400'lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.