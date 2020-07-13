Uzman isimden altın yatırımcılarına kritik uyarı! Bu fiyatlardan altın alınır mı?

13.07.2020 15:30

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden olumlu şekilde etkilenen altın fiyatları her gün yeni bir rekor kırıyor. Yatırım yapmak isteyenlerin güvenli limanı haline gelen altına adeta talep yağıyor. Peki bu fiyatlardan altın alınır mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın alınır mı satılır mı? İşte detaylar…

29 Kasım 2018 tarihinde 202,2 liraya kadar çekilen altının gram fiyatı bu tarihten itibaren yükseliş trendi içerisine girdi. Bu tarihten itibaren kademe kademe yükselişini sürdüren gram altın, 2019 Mayıs ayında 250 lirayı aşarak yatırımcısına yaklaşık 6 aylık dilimde yüzde 25 kazanç getirdi.

27 Ağustos 2019 tarihinde 290 lirayı test eden gram altın, bu tarihten itibaren bir gevşeme hareketi gösterdi. Aralık ayıyla beraber gram altın ons tarafındaki artışlardan bulduğu destekle Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüsün salgının baş göstermesiyle tekrar yükseliş trendi içerisine girdi.

Salgının dalga dalga önce Avrupa ve İran ardından diğer ülkelere yayılması ve en son dünyanın en büyük ekonomilerinde ABD'de çok yıkıcı etki göstererek yayılması riskten kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

Pandemi süreciyle ekonomiler ve küresel piyasaların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, hükümetlerin teşvikleriyle merkez bankalarının düşük faiz politikası ve varlık alımları ile desteklenince piyasalarda benzeri görülmemiş bir likidite oluştu.

Güvenli liman etiketine sahip altın, reel faiz getirisinin düşmesi ve döviz tarafındaki volatilitenin azalmasıyla hem ons tarafında hem gram tarafında hisse senetleriyle birlikte en çok talep gören yatırım aracı olmayı başardı.

401 LİRA İLE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte piyasada altına bir satış dalgası gelir mi sorularına yanıt arandı. Geçen hafta altının onsunun 1818 dolar ile 9 yıllık zirvesini görmesinin ardından bu durum yurt içinde gram altına da olumlu yansıdı.

Gram altın 401 lirayı aşarak tarihi zirvesini gördü. Geçen hafta da gram altın yüzde 2'ye yakın değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

ALTIN GEÇEN HAFTA YÜZDE 2'YE YAKIN KAZANDIRDI

Geçen hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,79 oranında artarak 399 liraya, Cumhuriyet altını %1,81 oranında artarak 2650 liraya yükseldi. Çeyrek altında ise satış fiyatı 647 lirayı gördü.

Yeni haftada yatırımcılar, altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken, analistlerin geneli altın fiyatlarındaki yükselişin orta-uzun vadede trendini koruyacağı yönünde birleşti.

YATIRIMCILAR BURADAN DA ALINIR MI SORUSUNA YANIT ARIYOR

A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, büyük küçük demeden Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım aracı altını değerlendirdi. Paksoy yukarı yönlü trendin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "Virüs olmadan da altını zaten yukarı yönlü görüyorduk. Benim beklentim birkaç senedir altında geri çekilmeler alım fırsatı şeklinde" dedi.

Paksoy, virüs endişeleri masada kaldıkça altının güvenli liman gömleğini kullanmayı sürdüreceğinin altını çizerek, "Sadece oda yok. ABD-Çin gerginliği var. Jeopolitik risk başlıkları var. Küresel iklim değişikliklerinin getirdiği riskler var.

Yani çoklu bir senaryo içinde virüs olmadan da altını yukarı yönlü görüyorduk. Goldman Sachs, Merrill Lynch, CITI olsun daha öncede 2000 dolar ve üzeri yorumlar yapıyorlardı. Şimdi virüs etkisiyle bu rasyonel bir analiz haline geldi" dedi.

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATIDIR"

Uzman isim, "Benim de beklentim birkaç senedir hep söylüyorum. Geri çekilmeler alım fırsatıdır. Altın muhakkak portföylerde olmalıdır" dedi.

1850 doların geçilmesi durumda ons altında hızla 1921 dolarla çanak tamamlanmaya gidileceğini savunan Paksoy, "1800 altında aşırı alımdan dolayı bir düzeltme ihtiyacı doğarsa virüsteki olum senaryoyla 1775-1765 dolaylarına bakmak gerekir" dedi.

Gram altında ise 400-405 lira seviyelerinin tepe olarak bir müddet kalabileceğini belirten Paksoy, "Ons altındaki düzeltme anlamlı olmayınca gram altında alım için rasyonel bir alan oluşmuyor" dedi.

"350-380 LİRA BÖLGESİ ALIM İÇİN RASYONEL"

Paksoy, 400 liranın altında 350-380 lira bölgesinin alım için daha rasyonel olarak tanımlayarak, "Şuana kadar altın almamış yatırımcılar buralardan değil ama düzeltmelerden sonra altın alması daha rasyonel" dedi.