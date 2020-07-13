Ayasofya'daki hazırlık süreci nasıl olacak? Detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı

13.07.2020 15:37

Danıştay'ın cuma günü açıkladığın kararının ardından Başkan Erdoğan'ın onayıyla yeniden cami statüsü kazanan Ayasofya'nın 24 Temmuz'daki açılışı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, katıldığı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili bilgi verdi.

Danıştay'ın cuma günü açıkladığın kararının ardından Başkan Erdoğan'ın onayıyla yeniden cami statüsü kazanan Ayasofya'nın 24 Temmuz'daki açılışı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, katıldığı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili bilgi verdi.

İşte Afyoncu'nun açıklamaları

Ayasofya'yı inceleyen heyette birçok önemli kişi vardı. Herkes kendi fikrini söyledi. Burada önemli şeylerden biri şu; Ayasofya'da bizim 481 yıllık bir ibadet geleneğimiz var. Biz fikirlerimizi devlet yetkililerine söyledik. Onlar değerlendirecekler. Tabi orada ilk cuma namazı ve ardından ibadete açılmasıyla ilgili hummalı bir çalışma var.

FRESK VE İKONALAR NE OLACAK?

Mesele şu; burada 481 yıl namaz kılındı. Farklı uygulamalar oldu ama 19. yüzyıla kadar bir uygulama var. Böyle her şeyin kapatılmasına gerek yok. Tarihte böyle bir şey olmamış, günümüzde de olacağını sanmıyorum. Osmanlı'da da her türlü fresk ve mozaik namaz kılmaya engel görülmemiş. Yani orada dediğimiz gibi kapatma sınırlı olacaktır. Önemli olan namaz kılmaya engel olan mahaldekilerdir.