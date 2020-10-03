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Ermeni Ordusu kaçmasınlar diye kendi askerlerini zincire vuruyor

Ermeni Ordusu kaçmasınlar diye kendi askerlerini zincire vuruyor
03.10.2020 13:43

Sıcak saatlerin yaşandığı bölgeden skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Ermeni komutanlar, askerler mevzileri bırakıp kaçmamaları için ayaklarını zincirledikleri ortaya çıktı.


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