Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin korkunç planı hakkında şoke eden detaylar: Kiralık katil ve gözcüler...

Uyuşturucu baronu Zindaşti’nin adamlarına yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Bir kişiyi öldürmek için tutulan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla yakalanan kiralık katil ve gözcüsünün, azmettiriciler tarafından lüks bir otelde misafir edildikleri ve kendilerine yemek ziyafeti verildiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin İstanbul'da organize bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun soruşturmasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere ve iddialara göre; firari olarak yargılanan İran uyruklu uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, baldızının oğlu Kadir G.'nin öldürülmesi için Hollanda'daki adamı Tolga C.'ye talimat verdi. İddialara göre Tolga C., 1'i tetikçi 1'i gözcü olmak üzere iki kişiyle Kadir G.'nin öldürülmesi için 600 bin liraya anlaştı anlaştı.

2'Sİ DE TUTUKLANMIŞTI

Ulaşılan bilgilere göre; M.A. ve B.D. isimli iki şüpheli İstanbul'da beş yıldızlı lüks bir otelde Zindaşti ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından misafir edildi. Otelde konaklayan tetikçi ve gözcüsüne yemek ziyafeti de verildi.

Son olarak öldürülmesi planlanan Kadir G.'nin fotoğrafları tetikçilere teslim edildi.

Tolga C.'nin cinayeti canlı izlemek için IP numarası gizli telefondan kendi ve tetikçilerin aracına 'Yayın Düzeneği' kurdurduğu ve tetikçilerin cinayeti canlı yayınla Hollanda'daki suç örgütü üyelerine izletmeyi planladıkları iddia edilmişti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından saldırıda kullanılacağı iddia edilen silahla birlikte yakalanan iki şüpheli de tutuklanmıştı.