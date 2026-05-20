İETT şoförü otobüsün içinde hayatını kaybetti

Telefonlara Cevap Vermeyince Arkadaşlarından Yardım İstendi

Acı olay, Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan İETT otobüs peronlarında meydana geldi edinilen bilgilere göre, 16F Fındıklı-Kadıköy hattında direksiyon sallayan halk otobüsü şoförü İsmail Demir'e uzun süre ulaşamayan eşi ve otobüsün mal sahibi durumdan şüphelendi. Demir'in hayatından endişe eden yakınları, peron alanında bulunan diğer otobüs şoförlerini arayarak aracı kontrol etmelerini rica etti.

Koltukta Hareketsiz Halde Bulundu

Perondaki sürücüler, park halindeki otobüsün içerisine baktıklarında İsmail Demir'in koltukta hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumun derhal bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinin nezaretinde otobüsün kapıları açılarak içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk tetkiklerde, 57 yaşındaki Demir'in yaşamını yitirdiği saptandı.

Acılı Eş Olay Yerinde Yıkıldı

Polis ekipleri, cenaze çevresinde ve otobüsün etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak durumu şoförün ailesine bildirdi. Kısa süre içinde peron alanına gelen İsmail Demir'in eşi, kocasının cansız bedenini görünce feryat ederek sinir krizi geçirdi. Acılı kadına olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin otobüs içerisinde ve çevresinde yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Zaten Kalp Hastalığı Vardı"

Hayatını kaybeden şoförün mesai arkadaşı Abuzer Kaya, yaşanan büyük üzüntüyü anlatarak, "Arkadaşımız, sabah işe çıktıktan sonra seferini tamamlayıp buraya gelmiş. Burada da galiba kalp krizi geçirmiş. Arkadaşları ve mal sahibi kendisine telefonla ulaşamayınca beni aradılar. 'İsmail kalp krizi geçirmiş' dediler, hemen geldik. Zaten bilinen bir kalp hastalığı vardı. Allah rahmet eylesin. Çok yakın bir mesai arkadaşımızdı. Bugün ona, yarın bize. Meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.