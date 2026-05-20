Yasa dışı bahise darbe: Suç paralarını kuyumcu ve galeriler üzerinden aklamışlar

Mersin merkezli 7 ilde, tam 26 milyar 416 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı tespit edilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 158 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, suçtan elde edildiği belirlenen milyonlarca lira değerindeki lüks konut, arsa ve araçlara el konuldu.

Siber Ekipler Milyarlık Ağı Deşifre Etti

Büyük yankı uyandıran operasyon, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun soluklu teknik ve fiziki takibi sonucu, yasa dışı bahis üzerinden milyarlarca liralık para traﬁğini yöneten geniş bir şebeke belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında dönen paranın 26 milyar 416 milyon lira gibi astronomik bir seviyeye ulaştığı rapor edildi.

7 İlde 255 Ekiple Eş Zamanlı Baskın

Şebeke üyelerinin yakalanması için düğmeye basan emniyet güçleri, Mersin merkezli 7 ilde belirlenen çok sayıda adrese 255 ekipten oluşan dev bir kadroyla eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda yüzden fazla şüpheli gözaltına alınırken, dosya kapsamında toplam 158 şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca olmak üzere toplam 7 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suç Gelirleriyle Servet Yapmışlar: Her Şeye El Konuldu

Operasyonun en dikkat çeken kısmı ise şebekenin elde ettiği yasa dışı gelirlerin büyüklüğü oldu. Mahkeme kararıyla şüphelilere ait olduğu saptanan villa, lüks daire ve arsalardan oluşan tam 138 taşınmaza, 25 lüks araca ve 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten kazandıkları bu devasa serveti kamufle etmek amacıyla kuyumculuk, maden, emlak, oto galeri ve inşaat şirketleri kurarak kara para akladıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun genişleyerek devam edeceği bildirildi.