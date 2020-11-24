CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz

Geleceğimizin mimarı fedakar öğretmenlerimiz, hain terör örgütü PKK tarafından genç yaşta şehit edilerek toprağa verildi. Bugün terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla kol kola girenler, kapalı kapılar ardında ülkeye ihanet metni gibi gizli anayasa hazırlığı yapanlar utanmadan Öğretmenler Günü'nü kutladı. Eğitim şehitlerimizin katilleriyle kol kola yürüyen CHP yönetiminin Öğretmenler Günü yüzsüzlüğüne gereken yanıtı vatandaşlar sosyal medyadan verdi!İşte CHP ve müttefiklerinin aramızdan ayırdığı eğitim şehitlerimiz.