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Ünlü oyuncu Hakan Ural’dan sosyal medya trollerine sert tepki

Ünlü oyuncu Hakan Ural’dan sosyal medya trollerine sert tepki
02.09.2021 18:50 - Son Güncelleme: 02.09.2021 18:51
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketini yaşandığı Kastamonu Bozkurt'u ziyaret etti. Erdoğan'ın bu ziyaretinin ardından bazı sosyal medya trolleri skandal paylaşımlarda bulundu. Hakaret içerikli yorumlarla ilgili konuşan Hakan Ural, "Cumhurbaşkanı'nın eşi oraya gitmiş, insanlara moral başka ne olacak. Halkının sıkıntılarıyla alakalı moral olsun diye gidiyor. Çok mu fanatiksin iltifat etme, hakaret etme razıyız. Bize ne oldu, birisi öldüğünde Allah rahmet elyesin denir, bunlar ateşi bol olsun diyorlar. Çıldırmışlar bunlar azmış" ifadelerini kullandı.


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