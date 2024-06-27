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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 17:45 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 17:45

Ünlü fenomen Büşra Karademir'i taciz eden polis hakim karşısında | O soruya verdiği yanıt mahkeme başkanını çıldırttı

İzmir'de sosyal medya fenomeni Büşra Karademir'i ifade sonrası eve bıraktıktan sonra Karademir tarafından tabancayla vurulan polis memuru Süleyman Ay (50) hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı' dedi. Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Ben de müşteki kadınları ekip otosuyla evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum yoktu" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu ifade etti.

Ünlü fenomeni taciz eden polis hakim karşısında | O soruya verdiği yanıt mahkeme başkanını çıldırttı
Ünlü fenomeni taciz eden polis hakim karşısında | O soruya verdiği yanıt mahkeme başkanını çıldırttı

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