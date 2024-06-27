İzmir'de sosyal medya fenomeni Büşra Karademir'i ifade sonrası eve bıraktıktan sonra Karademir tarafından tabancayla vurulan polis memuru Süleyman Ay (50) hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı' dedi. Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Ben de müşteki kadınları ekip otosuyla evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum yoktu" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu ifade etti.