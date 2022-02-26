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Unkapanı Köprüsü'nde dehşet anları! 15 metre yolda sürüklenen motosiklet alev alev yandı

Unkapanı Köprüsü'nde dehşet anları! 15 metre yolda sürüklenen motosiklet alev alev yandı
26.02.2022 10:06

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İstanbul'da sabah saatlerinde Unkapanı Köprüsü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet 15 metre yolda sürüklendikten sonra alev alev yandı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken sürücü Onur Duran ise ölümden döndü.

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Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde meydana geldi.

Taksim istikametine doğru giden Onur Duran (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Sürücü Onur Duran motosikletten düştü. Motosiklet ise yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra alev alev yanmaya başladı.

Kazada ölümden dönen Duran'ın yardımına çevredekiler koştu.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosikletteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza anında köprü üzerinde balık tutan bir kişi, "Bir ses duyunca baktım. Motor şuraya kadar kaydı.

Arkadaş 15-20 metre geriye düşmüştü. Önce baygın yattı.

Motor alev aldı o arada. Biz arkadaşın yanına gittik durumu iyiydi. İtfaiyeye haber verdik" dedi.

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