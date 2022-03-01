Haberler Haber Videoları Ankara Merkezli 21 ilde FETÖ'nün sınav hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Merkezli 21 ilde FETÖ'nün sınav hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Merkezli 21 ilde FETÖ'nün sınav hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
01.03.2022 09:04

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.
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