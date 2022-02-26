Haberler Haber Videoları Bursa'da 7 milyon TL’lik Ferrari marka araç bariyerlere çarptı! Lüks aracın önceki ve sonraki hali...

Bursa'da 7 milyon TL’lik Ferrari marka araç bariyerlere çarptı! Lüks aracın önceki ve sonraki hali...

Bursa'da 7 milyon TL’lik Ferrari marka araç bariyerlere çarptı! Lüks aracın önceki ve sonraki hali...
26.02.2022 09:50

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntülerini gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

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Kaza, Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.



Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.



Lüks otomobilin diğer sürücülerin kazada önceki hali ve sonraki görüntüleri ortaya çıkarken vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

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