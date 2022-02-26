Bursa'da 7 milyon TL’lik Ferrari marka araç bariyerlere çarptı! Lüks aracın önceki ve sonraki hali...

Kaza, Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.







Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.







Lüks otomobilin diğer sürücülerin kazada önceki hali ve sonraki görüntüleri ortaya çıkarken vatandaşların tepkileri ise güldürdü.



