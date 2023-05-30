Ünal Turan kaza anı videosu izle! Ferrariyle son sürat kaza kamerada!

Son dakikalarda Ünal Turan hakkında aramalar büyük artışa geçti. Bu kapsamda fenomenin hayranı olanlar arama motorları üzerinden Ünal Turan kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ünal Turan ve Ceylan Koynat kimdir? Ünal Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünal Turan'ın trafik kazası hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım sevenlerini şoke etti.

ÜNAL TURAN KİMDİR?

Ünal Turan, 18 Nisan 1985 yılında Sivas'ta dünyaya gözlerini açtı.

Kendisinden orjinal Sivaslı olarak bahseden Ünal Turan, 5 yaşındayken İstanbul'a geldi.

Ne çok zengin ne de çok fakir babası olduğunu söyleyen Ünal Turan, hayatının Bağcılar'da geçtiğini ifade ediyor.

Ünal Turan, Sivaslı bir fenomen olup 5 yaşında İstanbul'a yerleşmiş ve burada yaşamını sürdürmektedir.

Otomobillere olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlamış ve özellikle modifiye tutkusuyla tanınmıştır.

Ünal Turan, Facebook üzerinde yaptığı paylaşımlarla popülerlik kazanmış ve ardından 2016 yılında YouTube kanalını oluşturarak arabalarla ilgili videolarını modifiye severlerle paylaşmaya başlamıştır.

CEYLAN KONAT KİMDİR?

Ceylan Koynat, 28 Ağustos 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yaşamını İstanbul'da devam eden fenomen sanatçı aslen Bitlislidir.