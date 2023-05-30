Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik." dedi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik. Cumhurbaşkanımızın kazanması durumunda Türkiye'nin kazanacağını ve Türkiye'de de her kesimin kazanacağını ifade etmiştik ve bu böyle de oldu.

Bunun böyle olduğunu da çok yakın gelecekte de tüm vatandaşlarımız da görecek. Aslında bunu dünya da görmeye başladı.

DÜNYA DA KAZANMIŞTIR

Aynı zamanda kazananlara baktığımız zaman dünya da kazanmıştır: Dünyada en tecrübeli lider olması ve aynı zamanda da saygın bir yerinin bulunması diğer ülkeler nezdinde BM nezdinde ve diğer ülke liderleri arasında dünya barışı açısından da dünyadaki köklü sorunların çözümüne yönelik de bir fırsat penceresi açmakta.

Burada hem Türkiye'nin hem de dünyanın kazandığını görüyoruz. Demokratik olgunluk açısından kazanan Türkiye olmuştur.

MUHALEFET BİR SORGULAMA YAPMALI

Muhalefete baktığımızda ikinci turda da aynı şeyi yaptıklarını görüyoruz. Kendilerini sorgulamaktan ziyade neyi yanlış yaptıklarını sorgulamaktan ziyade milletimizi anlamaya çalışmaktan ziyade suçlamaya dönük üstenci bir yaklaşıma dönük ve hor gören bir tavırla yaklaştığı zaman milletimiz bunun cevabını çok net veriyor.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDER Mİ?

Bunun vazgeçilmez bir sonuç olduğunu düşünüyoruz biz. İttifakın biz dağıldığın düşünüyoruz aslında. Çatırdamaya başladı demiştik seslerini duymaya başladık dolayısıyla yakında bütün Türkiye de duyacaktır. İstifa eder etmez o onların iç süreci ama biz şunu görüyoruz çok ciddi bir sorgulamadan geçeceklerini görüyoruz.

Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefetsizliktir zaten. Kaliteli bir muhalefet olmayışıdır.

KENDİ İÇLERİNDE YARIŞIN BAŞLADIĞINA İŞARETTİR

Tabanı olmayan partiler Meclis'te 40 vekil ile temsil ediliyor. CHP boyutundan baktığınızda sorgulanması gerken ve zaten sorgulanan bir durum bu da. Bu sorgulamalar devam edecek. Belediye başkanlarından birisi baba oğul ilişkisi diye millete sunmaya çalıştıkları bizim de ısrarla tüm diğer alanlarda samimi değiller diye ifade ettiğimiz sonucu hemen bir gün sonrasında gördük. Bu kendi içlerindeki yarışın da başladığı ile alakalı bir işarettir.

Zaten açılmış bir bayrak vardı yeniden dalgalandırmaya başladılar. İmamoğlu dediğiniz olay da zaten projeden ibarettir. O da gelip geçecektir.

YENİ KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Kabine çalışmaları devam ediyor. Son derece kalifiye liyakat açısından samimiyet açısından milletine güven açısından çok ciddi liyakatli bir havuz var.

YSK'nın takvimine bağlı bugün açıklanırsa en erken Cuma Cumartesi gözüküyor. Meclis takvimiyle alakalı.



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