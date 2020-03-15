Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Koronavirüs salgınının görüldüğü Suudi Arabistan'da umre görevini yerine getiren vatandaşlarımızın bir kısmı alınan tedbirler kapsamında Ankara ve Konya'da belirlenen öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı15.03.2020 16:08
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