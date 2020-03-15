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Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

15.03.2020 16:08

Koronavirüs salgınının görüldüğü Suudi Arabistan'da umre görevini yerine getiren vatandaşlarımızın bir kısmı alınan tedbirler kapsamında Ankara ve Konya'da belirlenen öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.


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