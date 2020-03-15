Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Tüm izinler iptal 15.03.2020 16:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs salgını önlemleri kapsamında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında Bakanlık bünyesindeki bütün izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken 'Bakanlıkta bütün izinleri kaldırdık.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Bakanlığımızda destek birimi kurduk ve 24 saat hizmet veriyor.

Bugün biz de bakan yardımcılarımızla birlikte çalışmalarımızı beraber gözden geçirdik.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da alması gereken tedbirler var.

Arkadaşlarımızı teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık.

Virüsün yaygın olduğu vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde ikinci nöbetçi telefon uygulamasına da geçtik.