Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması! 15.03.2020 14:38

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Koronavirüs önlemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, umreden dönen vatandaşların karantinaya alınmasıyla ilgili olarak, "Yaklaşık 10 bin vatandaşımız yurtlarımızda misafir ediliyor. Gençlerimizin duyarlılığı ve özverileri tüm dünyaya örnek olacak şekilde. Uygulama sona erince en hijyenik şekilde gençlerimize teslim edeceğiz yurtlarını. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Umre ziyaretinden dönen yolcuların KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Dünyanın hiçbir ülkesinde devletimizin sahip olduğu bu yurt imkanı yok.

Sahip olduğumuz bu imkanlar hamdolsun ki nitelikli karantina koşulları içini iyi bir imkan.

Gerek yurt binaları gerek yurt müştemilatlarının acil durumlarda tahsis edilebileceğini gerek bilim kurulu gerekse sağlık bakanlığı ile de görüştük.

ÖĞRENCİLERİN YURT ÜCRETLERİ...

Koronavirüs ciddi bir salgın. Bununla mücadele zaruri kararları acil bir şekilde almayı gerektiriyor.

Dün gece bu yönde bir ihtiyaç söz konusu oldu.

Başta Ankara'daki ve Konya'daki yurtlarımız olmak üzere müsait olan yurtlarımıza bu misafirlerimizi alma çalışmasını başlattık.

Yurtta kalmayıp ücretini vermiş olan öğrencilerimizi ücretini yarın itibarıyla geri ödemeye başlayacağız.

Gençlerimizin duyarlılığı ve özverileri tüm dünyaya örnek olacak şekilde.

Uygulama sona erince en hijyenik şekilde gençlerimize teslim edeceğiz yurtlarını. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız.