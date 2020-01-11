Ukrayna uçağı 'yanlışlıkla' vuruldu diyen İran'ı ne bekliyor? Peki şimdi ne olacak? 11.01.2020 09:50

İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili dünyanın beklediği açıklama bu sabah İran'dan geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü belirtti. Peki bundan sonra ne olacak? İran'ı önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri yorumladı.