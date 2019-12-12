UEFA Milli Takımımızın asker selamına ceza vermedi

UEFA, Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra asker selamı veren A Milli Futbol Takımımıza soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlandı ve Milli Takım'a ceza verilmedi.
UEFA, 'asker selamı' soruşturmasında kararını verdi. Soruşturma tamamlandı ve Milli Takım'a ceza verilmedi. Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan UEFA'nın kararını yorumladı.
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