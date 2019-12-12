Haberler Video Hastanede çalışan teknisyen tavandan düştü! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Hastanede çalışan teknisyen tavandan düştü! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

12.12.2019 16:48

Hastanenin tavanında çalışan bir teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. Olaya şahit olan doktor ise, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. İlginç güvenlik kamerası sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Sosyal medyada paylaşılan bir güvenlik kamera görüntüsü, büyük ilgi topladı. İstanbul'da bir hastanede kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde bir teknisyen tavan kısmında çalışma yaparken birden parçalanan panellerle birlikte yere düşüyor. Olaya şahit olan doktor ise hiçbir şey olmamış gibi işiyle ilgilenmeye devam ediyor. Yaşadığı kısa şokun ardından toparlanan adam, ise çöken tavandan sarkan poşet parçalarını topluyor.
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