Hastanede çalışan teknisyen tavandan düştü! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor 12.12.2019 16:48

Hastanenin tavanında çalışan bir teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. Olaya şahit olan doktor ise, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. İlginç güvenlik kamerası sosyal medyada büyük ilgi gördü.