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Tuzlada yangın son dakika! Tuzla'da fabrika yangını! ilk görüntüler geldi

Tuzlada yangın son dakika! Tuzla'da fabrika yangını! ilk görüntüler geldi
30.09.2021 15:28 - Son Güncelleme: 30.09.2021 15:39
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İstanbul Tuzlada yangın son dakika! Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulu ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Tuzla, Kartal, Ataşehir, Kadıköy ve Ümraniye'den itfiaye ekipleri sevk edildi. Yangın için söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İşte yangına dair ilk detaylar ve görüntüler...


Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulu ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla Kartal Ataşehir Kadıköy Ümraniye itfiaye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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