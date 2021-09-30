Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan ABD'ye art arda net mesajlar! ''ABD Suriye'den çekilmeli! Ya F-35'lerimizi verecekler ya da parayı''

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye art arda net mesajlar! ''ABD Suriye'den çekilmeli! Ya F-35'lerimizi verecekler ya da parayı''

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye art arda net mesajlar! ''ABD Suriye'den çekilmeli! Ya F-35'lerimizi verecekler ya da parayı''
30.09.2021 13:30 - Son Güncelleme: 30.09.2021 13:30
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD ile F-35 sorununa ilişkin, "Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" dedi. Bölgedeki gelişmelere değinen Erdoğan, "Er veya geç Amerika Suriye’den çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı” şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "S-400 konusunda sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak söz konusu değil. Bunları etraflıca konuştuk ve daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük." ifadelerini kullandı.


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