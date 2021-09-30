Başkan Erdoğan'dan ABD'ye art arda net mesajlar! ''ABD Suriye'den çekilmeli! Ya F-35'lerimizi verecekler ya da parayı''

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD ile F-35 sorununa ilişkin, "Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" dedi. Bölgedeki gelişmelere değinen Erdoğan, "Er veya geç Amerika Suriye’den çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı” şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "S-400 konusunda sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak söz konusu değil. Bunları etraflıca konuştuk ve daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük." ifadelerini kullandı.