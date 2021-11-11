Tuzla'da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Tuzla'da saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapılan Faruk Türk'ün kullandığı otomobile çarpmıştı. Kazada Faruk Türk ve 8 yaşındaki oğlu Talha Türk hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Faruk Türk'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek dönüş yapmaya çalıştığı, bu sırada kendi yolunda ilerleyen Ali Çığlı'nın kullandığı otomobilin süratle çarptığı görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.