Edirne'de vurdumduymaz sürücü: Çarptı ama arkasına bile bakmadı

Park halindeki araca çarparak hasar veren sürücü durmak yerine gaz basıp kaçmayı tercih etti; o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Edirne merkez Abdurrahman mahallesi Rasim Geçit sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, yol kenarında park edilmiş halde duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki araçta maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar gürültüyle birlikte sokağa çıktı.

Durmak yerine kaçmayı tercih etti

Kazanın ardından çarpan aracın sürücüsü, olay yerinde durup hasarı kontrol etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün vurdumduymaz tavırları çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın çarpma anı ve sürücünün durmadan uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü.

Polis ekipleri inceleme başlattı

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada kaçan sürücünün kimliğini ve aracın plakasını tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, sürücünün yakalanması için mahalle genelinde araştırmalarını sürdürüyor.

