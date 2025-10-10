PODCAST CANLI YAYIN
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video

Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştığı kazada 2 jandarma personeli şehit oldu.

Sakarya'nın Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki kahraman astsubay hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı incelemede, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından bölgeye gelen meslektaşları, büyük üzüntü yaşadı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası köprü bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden iki jandarma personelinin cenazelerinin, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Bunlar da Var

Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle