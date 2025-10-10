Sakarya'nın Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki kahraman astsubay hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı incelemede, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından bölgeye gelen meslektaşları, büyük üzüntü yaşadı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası köprü bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden iki jandarma personelinin cenazelerinin, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.